AGENDA · Connerré
Toy Story 5 La Passerelle Connerré
mercredi 26 août 2026 · La Passerelle · Connerré
Informations pratiques
Connerré
Toy Story 5
La Passerelle 4 avenue Carnot Connerré Sarthe
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !. .
La Passerelle 4 avenue Carnot Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 46 90
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English :
L’événement Toy Story 5 Connerré a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois