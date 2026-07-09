Toy Story 5 La Passerelle Connerré

Informations pratiques

Connerré

Toy Story 5

La Passerelle 4 avenue Carnot Connerré Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !. .

La Passerelle 4 avenue Carnot Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 46 90

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English :

L’événement Toy Story 5 Connerré a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois