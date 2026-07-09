L’Abandon La Passerelle Connerré
vendredi 11 septembre 2026 · La Passerelle · Connerré
Informations pratiques
Connerré
L’Abandon
La Passerelle 4 avenue Carnot Connerré Sarthe
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11 22:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, mais peu de gens connaissent réellement son histoire. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie, est assassiné à la sortie de son collège. À la lumière des enquêtes et des procès, ce film revient sur ses onze derniers jours, et l’engrenage qui a conduit à sa mort tragique. .
La Passerelle 4 avenue Carnot Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 46 90
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English :
L’événement L’Abandon Connerré a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois
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