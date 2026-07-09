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AGENDA · Connerré

L’Abandon La Passerelle Connerré

vendredi 11 septembre 2026 · La Passerelle · Connerré

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Passerelle
Adresse
4 avenue Carnot
Ville
72160 Connerré
Département
Sarthe
Tarif
5

Connerré

L’Abandon

La Passerelle 4 avenue Carnot Connerré Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11 22:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, mais peu de gens connaissent réellement son histoire. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie, est assassiné à la sortie de son collège. À la lumière des enquêtes et des procès, ce film revient sur ses onze derniers jours, et l’engrenage qui a conduit à sa mort tragique.   .

La Passerelle 4 avenue Carnot Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 46 90 

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English :

L’événement L’Abandon Connerré a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois

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