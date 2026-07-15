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AGENDA · Connerré

Les Troubles Ville Connerré

samedi 29 août 2026 · Connerré

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
La Passerelle et camping
Ville
72160 Connerré
Département
Sarthe
Tarif

Connerré

Les Troubles Ville

La Passerelle et camping Connerré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Festival mêlant arts de rue et concerts
Arts de rue rendez-vous à La Passerelle sur le théâtre de verdure (Petite histoire au hasard, Balles au centre, Quatre fois rien)

Concerts rendez-vous au camping (Fauzene, Esskalibur, La Maison Tellier, Dj set).

Gratuit.   .

La Passerelle et camping Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 04 58 36  troublesville@gmail.com

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English :

Festival combining street art and concerts

L’événement Les Troubles Ville Connerré a été mis à jour le 2026-07-15 par Pays Perche Sarthois

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