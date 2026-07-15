Les Troubles Ville Connerré
samedi 29 août 2026 · Connerré
Informations pratiques
Connerré
Les Troubles Ville
La Passerelle et camping Connerré Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Festival mêlant arts de rue et concerts
Arts de rue rendez-vous à La Passerelle sur le théâtre de verdure (Petite histoire au hasard, Balles au centre, Quatre fois rien)
Concerts rendez-vous au camping (Fauzene, Esskalibur, La Maison Tellier, Dj set).
Gratuit. .
La Passerelle et camping Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 04 58 36 troublesville@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festival combining street art and concerts
L’événement Les Troubles Ville Connerré a été mis à jour le 2026-07-15 par Pays Perche Sarthois
À voir aussi à Connerré (Sarthe)
- Super Mario GALAXY Le Film La Passerelle Connerré 22 juillet 2026
- La Vénus Électrique La Passerelle Connerré 22 juillet 2026
- Visite guidée du bourg Connerré 29 juillet 2026
- Toy Story 5 La Passerelle Connerré 26 août 2026
- Les caprices de l’enfant roi La Passerelle Connerré 26 août 2026