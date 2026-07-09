AGENDA · Connerré
Forum des associations rue du Petit Train Connerré
samedi 5 septembre 2026 · rue du Petit Train · Connerré
Informations pratiques
Connerré
Forum des associations
rue du Petit Train Salle Polaris Connerré Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Ce sera l’occasion de pouvoir vous renseigner sur les associations locales, qu’elles soient sportives, culturelles ou solidaires. .
rue du Petit Train Salle Polaris Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 00 66 mairie@connerre.fr
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English :
L’événement Forum des associations Connerré a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois
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