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AGENDA · Connerré

Forum des associations rue du Petit Train Connerré

samedi 5 septembre 2026 · rue du Petit Train · Connerré

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
rue du Petit Train
Adresse
Salle Polaris
Ville
72160 Connerré
Département
Sarthe
Tarif

Connerré

Forum des associations

rue du Petit Train Salle Polaris Connerré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Ce sera l’occasion de pouvoir vous renseigner sur les associations locales, qu’elles soient sportives, culturelles ou solidaires.   .

rue du Petit Train Salle Polaris Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 00 66  mairie@connerre.fr

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English :

L’événement Forum des associations Connerré a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois

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