Les caprices de l’enfant roi La Passerelle Connerré
mercredi 26 août 2026 · La Passerelle · Connerré
Informations pratiques
Connerré
Les caprices de l’enfant roi
La Passerelle 4 Avenue Carnot Connerré Sarthe
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 20:00:00
fin : 2026-08-26 22:00:00
Date(s) :
2026-08-26
1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil. .
La Passerelle 4 Avenue Carnot Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 46 90
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English :
L’événement Les caprices de l’enfant roi Connerré a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois
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