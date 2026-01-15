Brocante et foire de la St Laurent

Place de la halle & Place du foirail Pradelles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

La traditionnelle brocante de la Saint Laurent est l’occasion rêvée de faire de bonnes affaires, de dénicher des objets uniques, et de donner une seconde vie à des trésors.

Programme détaillé à venir…

.

Place de la halle & Place du foirail Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 82 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante et foire de la St Laurent

The traditional Saint Laurent flea market is the perfect opportunity to find bargains and unique objects, and to give a second life to treasures.

Detailed program to come…

L’événement Brocante et foire de la St Laurent Pradelles a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire