Brocante et foire de la St Laurent Pradelles
Brocante et foire de la St Laurent Pradelles dimanche 2 août 2026.
Brocante et foire de la St Laurent
Place de la halle & Place du foirail Pradelles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
La traditionnelle brocante de la Saint Laurent est l’occasion rêvée de faire de bonnes affaires, de dénicher des objets uniques, et de donner une seconde vie à des trésors.
Programme détaillé à venir…
.
Place de la halle & Place du foirail Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 82 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante et foire de la St Laurent
The traditional Saint Laurent flea market is the perfect opportunity to find bargains and unique objects, and to give a second life to treasures.
Detailed program to come…
L’événement Brocante et foire de la St Laurent Pradelles a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire