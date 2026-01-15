Fête Votive

Le Bourg Pradelles Haute-Loire

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

2026-08-14

14 août

19h30 Apéro-Grillades en musique

22h00 Bal DJ Folly Night

15 août

9h30 Procession de Notre Dame de Pradelles

10h30 Messe

16h00 Défilé du Corso fleuri

En soirée feu d’artifice et bal.

16 août

14h00 concours de pétanque

19h00 rando nocturne

Le Bourg Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 80 37

English : Fête Votive

august 14

7:30 pm Apéro-Grillades with music

10:00 pm DJ Folly Night Ball

august 15

9:30am Procession of Our Lady of Pradelles

10:30 Mass

4:00 pm Corso fleuri parade

Evening fireworks and dance.

august 16

14:00 pétanque competition

7:00 pm night hike

L’événement Fête Votive Pradelles a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire