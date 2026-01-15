Fête Votive Pradelles
Fête Votive Pradelles vendredi 14 août 2026.
Fête Votive
Le Bourg Pradelles Haute-Loire
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
2026-08-14
14 août
19h30 Apéro-Grillades en musique
22h00 Bal DJ Folly Night
15 août
9h30 Procession de Notre Dame de Pradelles
10h30 Messe
16h00 Défilé du Corso fleuri
En soirée feu d’artifice et bal.
16 août
14h00 concours de pétanque
19h00 rando nocturne
Le Bourg Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 80 37
English : Fête Votive
august 14
7:30 pm Apéro-Grillades with music
10:00 pm DJ Folly Night Ball
august 15
9:30am Procession of Our Lady of Pradelles
10:30 Mass
4:00 pm Corso fleuri parade
Evening fireworks and dance.
august 16
14:00 pétanque competition
7:00 pm night hike
