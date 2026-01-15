Journées Européennes du Patrimoine

Le Bourg Pradelles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Programme détaillée à venir…

.

Le Bourg Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 82 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Detailed program to come…

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Pradelles a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire