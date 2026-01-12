Cochon grillé Pradelles
Cochon grillé Pradelles dimanche 19 juillet 2026.
Cochon grillé
Place de la Halle Pradelles Haute-Loire
Début : 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19
2026-07-19
Le traditionnel cochon grillé des pompiers de Pradelles !
Réservation fortement conseillée.
Place de la Halle Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 16 46 94
English : Cochon grillé
The traditional grilled pig of the Pradelles firefighters!
Reservations strongly advised.
L’événement Cochon grillé Pradelles a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire