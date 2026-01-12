Cochon grillé Pradelles

Cochon grillé

Place de la Halle Pradelles Haute-Loire

Début : 2026-07-19 12:00:00

Le traditionnel cochon grillé des pompiers de Pradelles !

Réservation fortement conseillée.

Place de la Halle Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 16 46 94

English : Cochon grillé

The traditional grilled pig of the Pradelles firefighters!

Reservations strongly advised.

