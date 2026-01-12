Cochon grillé Pradelles

Cochon grillé Pradelles dimanche 19 juillet 2026.

Cochon grillé

Place de la Halle Pradelles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Le traditionnel cochon grillé des pompiers de Pradelles !
Réservation fortement conseillée.
  .

Place de la Halle Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 16 46 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cochon grillé

The traditional grilled pig of the Pradelles firefighters!
Reservations strongly advised.

L’événement Cochon grillé Pradelles a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire