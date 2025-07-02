Portes ouvertes de la Chapelle Notre-Dame | Pradelles Pradelles
La Chapelle Notre Dame Pradelles Haute-Loire
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-08-24 18:00:00
2026-07-10
Les Fidèles et Amis de Notre-Dame de Pradelles vous ouvrent les portes de la Chapelle Notre-Dame tous les jours de 16h à 18h.
Les Rendez-vous Musicaux de la Chapelle en août
06/08 Le Duo Ziriab à 20h30 et le 23/08 La clef des Champs à 18h.
La Chapelle Notre Dame Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes afandppradelles@gmail.com
English :
The Faithful and Friends of Notre-Dame de Pradelles open the doors of the Chapelle Notre-Dame every day from 4pm to 6pm.
Musical Rendez-vous at the Chapel in August
06/08 Le Duo Ziriab at 8.30pm and 23/08 La clef des Champs at 6pm.
