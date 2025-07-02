Portes ouvertes de la Chapelle Notre-Dame | Pradelles Pradelles

Portes ouvertes de la Chapelle Notre-Dame | Pradelles

La Chapelle Notre Dame Pradelles Haute-Loire

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-08-24 18:00:00

2026-07-10

Les Fidèles et Amis de Notre-Dame de Pradelles vous ouvrent les portes de la Chapelle Notre-Dame tous les jours de 16h à 18h.



Les Rendez-vous Musicaux de la Chapelle en août

06/08 Le Duo Ziriab à 20h30 et le 23/08 La clef des Champs à 18h.

La Chapelle Notre Dame Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes afandppradelles@gmail.com

English :

The Faithful and Friends of Notre-Dame de Pradelles open the doors of the Chapelle Notre-Dame every day from 4pm to 6pm.



Musical Rendez-vous at the Chapel in August

06/08 Le Duo Ziriab at 8.30pm and 23/08 La clef des Champs at 6pm.

