Brocante et Puces Musicales Bourges
dimanche 20 septembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Brocante et Puces Musicales
8 Rue Paul Commenge Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
L’association Scherzo organise une brocante à la Halle aux blés.
Chineurs, curieux et amateurs de musique pourront parcourir les différents stands installés à l’intérieur et à l’extérieur de la halle.
Une occasion conviviale de flâner, de chercher de bonnes trouvailles et de profiter de l’ambiance de cet événement au cœur de Bourges. .
8 Rue Paul Commenge Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 96 23
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English :
The Scherzo Association is organizing a flea market at the Halle aux blés.
L’événement Brocante et Puces Musicales Bourges a été mis à jour le 2026-08-16 par OT BOURGES
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