Informations pratiques

Bourges

Brocante et Puces Musicales

8 Rue Paul Commenge Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’association Scherzo organise une brocante à la Halle aux blés.

Chineurs, curieux et amateurs de musique pourront parcourir les différents stands installés à l’intérieur et à l’extérieur de la halle.

Une occasion conviviale de flâner, de chercher de bonnes trouvailles et de profiter de l’ambiance de cet événement au cœur de Bourges. .

8 Rue Paul Commenge Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 96 23

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English :

The Scherzo Association is organizing a flea market at the Halle aux blés.

L’événement Brocante et Puces Musicales Bourges a été mis à jour le 2026-08-16 par OT BOURGES