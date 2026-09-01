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AGENDA · Bourges

Brocante et Puces Musicales Bourges

dimanche 20 septembre 2026 · Bourges

Brocante et Puces Musicales Bourges

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
8 Rue Paul Commenge
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif

Bourges

Brocante et Puces Musicales

8 Rue Paul Commenge Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

L’association Scherzo organise une brocante à la Halle aux blés.
Chineurs, curieux et amateurs de musique pourront parcourir les différents stands installés à l’intérieur et à l’extérieur de la halle.
Une occasion conviviale de flâner, de chercher de bonnes trouvailles et de profiter de l’ambiance de cet événement au cœur de Bourges.   .

8 Rue Paul Commenge Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 96 23 

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English :

The Scherzo Association is organizing a flea market at the Halle aux blés.

L’événement Brocante et Puces Musicales Bourges a été mis à jour le 2026-08-16 par OT BOURGES

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