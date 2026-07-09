Informations pratiques

Bourges

Balade Contée Dans Les Marais de Bourges

Marais des Prébendes Bourges Cher

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Une balade contée au cœur des marais de Bourges, entre nature, légendes locales et échos littéraires de George Sand.

Cette balade vous invite à découvrir autrement ce site naturel emblématique, à travers contes et légendes d’ici et d’ailleurs, inspirés notamment par la plume de George Sand et de ses contemporains. Une parenthèse culturelle et poétique au fil des marais, idéale pour mêler patrimoine naturel, imaginaire et littérature. Visite payante sur inscription, dimanche 30 août de 10h à 12h. Tarifs 13 € plein tarif, 8 € tarif réduit. Rendez-vous avenue Marx-Dormoy (arrêt de bus Beauvoir) pour le départ. 13 .

Marais des Prébendes Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 patrimoine@ville-bourges.fr

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English :

A storytelling walk through the heart of the Bourges marshes, blending nature, local legends, and literary references to George Sand.

L’événement Balade Contée Dans Les Marais de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES