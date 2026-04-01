Barrais-Bussolles

Brocante et randonnée

Le Bourg Barrais-Bussolles Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Brocante de 7h à 18h

Randonnée avec 2 parcours de 7km ou 14km, départ de 8h à 14h de la salle polyvalente Gratuit -10ans



Déjeuner proposés par le Comité de Fêtes à partir de 12h 8€

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Le Bourg Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 99 28 16

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English : Bric-a-brac and hiking

Bric-a-brac, 2 hiking paths and lunch by Comité des Fêtes.

L’événement Brocante et randonnée Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du pays de Lapalisse