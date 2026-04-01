Brocante et randonnée Barrais-Bussolles
Brocante et randonnée Barrais-Bussolles dimanche 26 avril 2026.
Barrais-Bussolles
Brocante et randonnée
Le Bourg Barrais-Bussolles Allier
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Brocante de 7h à 18h
Randonnée avec 2 parcours de 7km ou 14km, départ de 8h à 14h de la salle polyvalente Gratuit -10ans
Déjeuner proposés par le Comité de Fêtes à partir de 12h 8€
.
Le Bourg Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 99 28 16
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English : Bric-a-brac and hiking
Bric-a-brac, 2 hiking paths and lunch by Comité des Fêtes.
L’événement Brocante et randonnée Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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