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Marché de producteurs et artisanal Barrais-Bussolles

Marché de producteurs et artisanal Barrais-Bussolles vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Cour de la salle polyvalente

Ville : 03120 Barrais-Bussolles

Département : Allier

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Barrais-Bussolles

Marché de producteurs et artisanal

Cour de la salle polyvalente Barrais-Bussolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Organisé par l’association pour l’Arbre de Noël.
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Cour de la salle polyvalente Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 99 28 16 

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English : Local producers and craftsmen market

By association for Christmas tree.

L’événement Marché de producteurs et artisanal Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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