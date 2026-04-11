Barrais-Bussolles

Marché de producteurs et artisanal

Cour de la salle polyvalente Barrais-Bussolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Organisé par l’association pour l’Arbre de Noël.

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Cour de la salle polyvalente Barrais-Bussolles 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 99 28 16

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English : Local producers and craftsmen market

By association for Christmas tree.

L’événement Marché de producteurs et artisanal Barrais-Bussolles a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse