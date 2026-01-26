Brocante et vide-grenier

Centre-ville Jargeau Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

“Chiner” est un verbe très spécifique à la langue française, dédié à l’univers des marchés aux puces et des vide-greniers…il signifie trouver, dénicher quelque chose dans un endroit inattendu. Alors venez passer un moment entre souvenirs et bonnes affaires…

"Chiner" est un verbe très spécifique à la langue française, dédié à l'univers des marchés aux puces et des vide-greniers…il signifie trouver, dénicher quelque chose dans un endroit inattendu. Alors venez passer un moment entre souvenirs et bonnes affaires…Objets de seconde main, mais amusement de premier choix !

Centre-ville Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire communication@jargeau.fr

English :

chiner? is a very specific verb in the French language, dedicated to the world of flea markets and vide-greniers?it means to find, to unearth something in an unexpected place. So come and spend a moment between memories and bargains?

L’événement Brocante et vide-grenier Jargeau a été mis à jour le 2026-01-26 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS