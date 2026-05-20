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Brocante Isserpent

Brocante Isserpent dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Espace Froment

Ville : 03120 Isserpent

Département : Allier

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Isserpent

Brocante

Espace Froment Isserpent Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Organisée par le Club des Aînés d’ Isserpent
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Espace Froment Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 82 83 40 

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English :

By Club des Aînés

L’événement Brocante Isserpent a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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