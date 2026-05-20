Isserpent

Cinéma

Espace de Froment Isserpent Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-06-18 2026-09-24 2026-11-19

Organisé par le Comité des fêtes

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Espace de Froment Isserpent 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 27 69 11

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English : Movie

Organized by Comité des fêtes

L’événement Cinéma Isserpent a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse