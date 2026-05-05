Brocante Jardin Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge
Brocante Jardin Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge dimanche 7 juin 2026.
Livarot-Pays-d’Auge
Brocante Jardin Saint Michel de Livet
Saint Michel de Livet Mairie Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Brocante Jardin organisée par l’association Essomanda le dimanche 7 juin de 8h00 à 18h00, route de l’église (D 111b), à Saint Michel-de-Livet.
Le long de cette petite départementale, plantes, vieux outils, déco de jardin et produits naturels et bio seront proposés par de nombreux exposants.
Des professionnels donneront toutes sortes de conseils notamment en taille, permaculture et engrais naturels.
Restauration sur place. .
Saint Michel de Livet Mairie Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 82 52 90 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante Jardin Saint Michel de Livet
Garden flea market organised by the Essomanda association on Sunday 7 June from 8am to 6pm, route de l’église (D 111b), Saint Michel-de-Livet.
L’événement Brocante Jardin Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Lisieux Normandie Tourisme
À voir aussi à Livarot-Pays-d'Auge (Calvados)
- Concert Ensemble baroque A415 Eglise de la Croupte La Croupte Livarot-Pays-d’Auge 8 mai 2026
- Randonnées pédestres Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge 10 mai 2026
- Après-midi autour de la Bove des chevaliers au château Le Kinnor Fervaques Château le Kinnor Livarot-Pays-d’Auge 10 mai 2026
- Rando en famille ! La Croupte Livarot-Pays-d’Auge 15 mai 2026
- 36e chapitre des confréries (défilé, intronisations et messe gospel) Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge 16 mai 2026