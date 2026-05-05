Brocante Jardin Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge

Livarot-Pays-d’Auge

Brocante Jardin Saint Michel de Livet

Saint Michel de Livet Mairie Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Brocante Jardin organisée par l’association Essomanda le dimanche 7 juin de 8h00 à 18h00, route de l’église (D 111b), à Saint Michel-de-Livet.

Le long de cette petite départementale, plantes, vieux outils, déco de jardin et produits naturels et bio seront proposés par de nombreux exposants.

Des professionnels donneront toutes sortes de conseils notamment en taille, permaculture et engrais naturels.

Restauration sur place. .

Saint Michel de Livet Mairie Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 82 52 90 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Brocante Jardin Saint Michel de Livet

Garden flea market organised by the Essomanda association on Sunday 7 June from 8am to 6pm, route de l’église (D 111b), Saint Michel-de-Livet.

L’événement Brocante Jardin Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Lisieux Normandie Tourisme