Brocante Lormes
Brocante Lormes samedi 27 juin 2026.
Brocante
Rue de la Maladrerie Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-06-27 07:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
2026-06-27
“Brocante” à Lormes. Rue de la Maladrerie, à partir de 7h.
Emplacement gratuit et libre.
Nombreux exposants.
Association des riverains de la Maladrerie, la Justice et Richateau. .
Rue de la Maladrerie Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contactmairielormes@lormes.fr
English : Brocante
