Brocante Lormes

Brocante

Rue de la Maladrerie Lormes Nièvre

Début : 2026-06-27 07:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

2026-06-27

“Brocante” à Lormes. Rue de la Maladrerie, à partir de 7h.

Emplacement gratuit et libre.

Nombreux exposants.

Association des riverains de la Maladrerie, la Justice et Richateau. .

Rue de la Maladrerie Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contactmairielormes@lormes.fr

