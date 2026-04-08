Montaigu-le-Blin

Brocante musicale Festival une place à l’ombre

Place du village Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Festival de musique & vivre ensemble organisé par l’association l’Oreille est hardie !

Une brocante sur la place du village, oui ! Mais musicale. Livres, partitions, disques, instruments, objets de collections, en musique et en joie!

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Place du village Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 21 71 91 loreilleesthardie03@gmail.com

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English :

Festival de musique & vivre ensemble organized by the L’Oreille est boldie association!

A flea market in the village square, yes! But a musical one. Books, sheet music, records, instruments, collectibles, music and joy!

L’événement Brocante musicale Festival une place à l’ombre Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire