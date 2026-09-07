Brocante par et pour les enfants, Manège du Quartier Ordener, Senlis
dimanche 29 novembre 2026 · Manège du Quartier Ordener · Senlis
Informations pratiques
Brocante par et pour les enfants Dimanche 29 novembre, 09h30 Manège du Quartier Ordener Oise
Entrée libre pour les visiteurs. Location d’1 stand à 11€ pour les exposants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-29T09:30:00+01:00 – 2026-11-29T16:30:00+01:00
Fin : 2026-11-29T09:30:00+01:00 – 2026-11-29T16:30:00+01:00
La Brocante Kiwanis des Enfants, événement par et pour les enfants organisé par le KIWANIS CLUB Chantilly-Creil-Senlis, chaque année au mois de novembre dans la salle du Manège Ordener à Senlis, lieu chauffé.
Les enfants, accompagnés de leurs parents, viennent y vendre jouets, livres et jeux dans une ambiance conviviale et familiale.
Buvette et animations tout au long de la journée.
Cette brocante est donc une opportunité :
– pour les exposants, de faire un peu de place dans les placards avant Noël,
– pour les visiteurs, de procéder à des achats à des prix modérés,
– pour tous, de participer à une belle action de solidarité tout en donnant la chance d’une seconde vie aux articles vendus.
Manège du Quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers 60300 SENLIS Senlis 60300 Fours à Chaux Oise Hauts-de-France
Les enfants accompagnés de leurs parents, viennent y vendre jouets, livres et jeux avant Noël. Les visiteurs achètent à des prix modérés. Tous participent à une belle action de solidarité. brocante jouets
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