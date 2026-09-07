Brocante par et pour les enfants, Manège du Quartier Ordener, Senlis

Informations pratiques

Brocante par et pour les enfants Dimanche 29 novembre, 09h30 Manège du Quartier Ordener Oise

Entrée libre pour les visiteurs. Location d’1 stand à 11€ pour les exposants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T09:30:00+01:00 – 2026-11-29T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-29T09:30:00+01:00 – 2026-11-29T16:30:00+01:00

La Brocante Kiwanis des Enfants, événement par et pour les enfants organisé par le KIWANIS CLUB Chantilly-Creil-Senlis, chaque année au mois de novembre dans la salle du Manège Ordener à Senlis, lieu chauffé.

Les enfants, accompagnés de leurs parents, viennent y vendre jouets, livres et jeux dans une ambiance conviviale et familiale.

Buvette et animations tout au long de la journée.

Cette brocante est donc une opportunité :

– pour les exposants, de faire un peu de place dans les placards avant Noël,

– pour les visiteurs, de procéder à des achats à des prix modérés,

– pour tous, de participer à une belle action de solidarité tout en donnant la chance d’une seconde vie aux articles vendus.

Manège du Quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers 60300 SENLIS Senlis 60300 Fours à Chaux Oise Hauts-de-France

Les enfants accompagnés de leurs parents, viennent y vendre jouets, livres et jeux avant Noël. Les visiteurs achètent à des prix modérés. Tous participent à une belle action de solidarité. brocante jouets