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AGENDA · Rémalard en Perche

Brocante Rues du village Rémalard en Perche

dimanche 27 septembre 2026 · Rues du village · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Rues du village
Adresse
Rémalard
Ville
61110 Rémalard en Perche
Département
Orne
Tarif

Rémalard en Perche

Brocante

Rues du village Rémalard Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Organisée par le comité de jumelage du Pays Rémalardais.

Infos exposants 8€ les 3 mètres, 2€ le mètre supplémentaire.   .

Rues du village Rémalard Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 81 59 

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English : Brocante

L’événement Brocante Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-09-01 par OT CdC Coeur du Perche

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