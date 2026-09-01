Brocante Rues du village Rémalard en Perche

dimanche 27 septembre 2026 · Rues du village · Rémalard en Perche

Informations pratiques

Rémalard en Perche

Brocante

Rues du village Rémalard Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Organisée par le comité de jumelage du Pays Rémalardais.

Infos exposants 8€ les 3 mètres, 2€ le mètre supplémentaire. .

Rues du village Rémalard Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 81 59

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English : Brocante

L’événement Brocante Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-09-01 par OT CdC Coeur du Perche