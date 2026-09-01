AGENDA · Rémalard en Perche
Brocante Rues du village Rémalard en Perche
dimanche 27 septembre 2026 · Rues du village · Rémalard en Perche
Informations pratiques
Rémalard en Perche
Brocante
Rues du village Rémalard Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Organisée par le comité de jumelage du Pays Rémalardais.
Infos exposants 8€ les 3 mètres, 2€ le mètre supplémentaire. .
Rues du village Rémalard Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 81 59
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English : Brocante
L’événement Brocante Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-09-01 par OT CdC Coeur du Perche
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