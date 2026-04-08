Rosnay

Brocante

Place Verdun Rosnay Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Brocante de la Toussaint à Rosnay.

2 fois par an à Rosnay, une grande brocante prend place dans les rues du centre bourg. Avec buvette et restauration rapide. 2 .

Place Verdun Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 80 01 97 26 comitedesfetesrosnay@outlook.fr

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English :

Pentecost flea market in Rosnay.

L’événement Brocante Rosnay a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne