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Brocante Rosnay

Brocante Rosnay

Brocante Rosnay dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Place Verdun

Ville : 36300 Rosnay

Département : Indre

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Rosnay

Brocante

Place Verdun Rosnay Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Brocante de la Toussaint à Rosnay.
2 fois par an à Rosnay, une grande brocante prend place dans les rues du centre bourg. Avec buvette et restauration rapide. 2  .

Place Verdun Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 80 01 97 26  comitedesfetesrosnay@outlook.fr

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English :

Pentecost flea market in Rosnay.

L’événement Brocante Rosnay a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne

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