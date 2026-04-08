Brocante Rosnay
Brocante Rosnay dimanche 10 mai 2026.
Rosnay
Brocante
Place Verdun Rosnay Indre
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Brocante de la Toussaint à Rosnay.
2 fois par an à Rosnay, une grande brocante prend place dans les rues du centre bourg. Avec buvette et restauration rapide. 2 .
Place Verdun Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 80 01 97 26 comitedesfetesrosnay@outlook.fr
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English :
Pentecost flea market in Rosnay.
L’événement Brocante Rosnay a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Brenne
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