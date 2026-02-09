Papillonnez sur la Réserve

Le Blizon Rosnay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-01 10:00:00

fin : 2026-06-01 12:30:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-06-22

Dans le cadre de la commémoration George Sand, découverte du monde fascinant des papillons de jour sur un espace préservés: la Réserve Massé-Foucault Terres et Étangs de Brenne.

Dans Promenades autour d’un village, George Sand raconte une étonnante chasse au papillon. L’un de ses compagnons de route a capturé un spécimen dans son filet. Il montre sa prise. Cette balade sera l’occasion de découvrir le monde fascinant des papillons de jour sur différentes prairies de la Réserve Naturelle Terres et Étangs de Brenne Massé-Foucault. Munis de filets, nous essayerons d’en attraper quelques uns le temps de les identifier et d’apprendre à les reconnaître. Attention les papillons ne s’observent que par beau temps. L’animation peut être annulée en cas de pluie ou de vent. 5 .

Le Blizon Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through a short walk, discover the different species of butterflies that populate the meadows.

L’événement Papillonnez sur la Réserve Rosnay a été mis à jour le 2026-02-09 par Destination Brenne