Brocante vide-grenier Cours Lafayette Cusset

Informations pratiques

Cusset

Brocante vide-grenier

Cours Lafayette Cours Lafayette et place Félix Cornil Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Vente d’objets usagers en tout genre.

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Cours Lafayette Cours Lafayette et place Félix Cornil Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 95 64 73 loisirs.voyages.chiens.verts03@gmail.com

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English :

Sale of all kinds of used items.

L’événement Brocante vide-grenier Cusset a été mis à jour le 2026-08-22 par Vichy Destinations