AGENDA · Cusset
Brocante vide-grenier Cours Lafayette Cusset
dimanche 20 septembre 2026 · Cours Lafayette · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Brocante vide-grenier
Cours Lafayette Cours Lafayette et place Félix Cornil Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Vente d’objets usagers en tout genre.
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Cours Lafayette Cours Lafayette et place Félix Cornil Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 95 64 73 loisirs.voyages.chiens.verts03@gmail.com
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English :
Sale of all kinds of used items.
L’événement Brocante vide-grenier Cusset a été mis à jour le 2026-08-22 par Vichy Destinations
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