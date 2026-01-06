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Brocante vide-grenier Cours Lafayette Cusset

dimanche 20 septembre 2026 · Cours Lafayette · Cusset

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Cours Lafayette
Adresse
Cours Lafayette et place Félix Cornil
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

Brocante vide-grenier

Cours Lafayette Cours Lafayette et place Félix Cornil Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Vente d’objets usagers en tout genre.
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Cours Lafayette Cours Lafayette et place Félix Cornil Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 95 64 73  loisirs.voyages.chiens.verts03@gmail.com

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English :

Sale of all kinds of used items.

L’événement Brocante vide-grenier Cusset a été mis à jour le 2026-08-22 par Vichy Destinations

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