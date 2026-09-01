Informations pratiques

Luzech

Brocante / vide-greniers à Caïx

Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

À la Base Nautique de Caïx

À la Base Nautique de Caïx

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Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 80 03 69 41

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English :

%C0 the Ca%EFx Water Sports Center

L’événement Brocante / vide-greniers à Caïx Luzech a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot