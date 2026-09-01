Informations pratiques

Luzech

Forum des associations à Luzech

Place du Canal Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Retrouvons-nous sur la Place du Canal pour le Forum des Associations ! Une façon de découvrir, tester une activité culturelle et/ou sportive !

Retrouvons-nous sur la Place du Canal pour le Forum des Associations ! Une façon de découvrir, tester une activité culturelle et/ou sportive !

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Place du Canal Luzech 46140 Lot Occitanie contact@ville-luzech.fr

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English :

Let’s meet at Place du Canal for the Associations Forum! It’s a great way to discover and try out cultural and/or sports activities!

L’événement Forum des associations à Luzech Luzech a été mis à jour le 2026-08-14 par OT CVL Vignoble