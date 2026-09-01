Forum des associations à Luzech Luzech
dimanche 13 septembre 2026 · Luzech
Informations pratiques
Luzech
Forum des associations à Luzech
Place du Canal Luzech Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 13:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Retrouvons-nous sur la Place du Canal pour le Forum des Associations ! Une façon de découvrir, tester une activité culturelle et/ou sportive !
Retrouvons-nous sur la Place du Canal pour le Forum des Associations ! Une façon de découvrir, tester une activité culturelle et/ou sportive !
.
Place du Canal Luzech 46140 Lot Occitanie contact@ville-luzech.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s meet at Place du Canal for the Associations Forum! It’s a great way to discover and try out cultural and/or sports activities!
L’événement Forum des associations à Luzech Luzech a été mis à jour le 2026-08-14 par OT CVL Vignoble
À voir aussi à Luzech (Lot)
- Après-midi Jeux de société à la médiathèque de Luzech Luzech 12 septembre 2026
- Conférence interactive Initiation aux hiéroglyphes Luzech 12 septembre 2026
- Brocante / vide-greniers à Caïx Luzech 13 septembre 2026
- Conférence d’Alexandre Itier Musée Armand Viré Luzech 19 septembre 2026
- Conférence de Christian Marin Musée Armand Viré Luzech 20 septembre 2026