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Conférence interactive Initiation aux hiéroglyphes Luzech

samedi 12 septembre 2026 · Luzech

Conférence interactive Initiation aux hiéroglyphes Luzech

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
152 Grande Rue de la Ville
Ville
46140 Luzech
Département
Lot
Tarif
10 10 Général

Luzech

Conférence interactive Initiation aux hiéroglyphes

152 Grande Rue de la Ville Luzech Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Sur les traces de la Pierre de Rosette, découvrez comment le savant Jean-François Champollion est parvenu à déchiffrer les hiéroglyphes.

Avec l'égyptologue Amandine Marshall.

Sur les traces de la Pierre de Rosette, découvrez comment le savant Jean-François Champollion est parvenu à déchiffrer les hiéroglyphes.

Avec l'égyptologue Amandine Marshall.

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152 Grande Rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 58 47  lirealuzech@gmail.com

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English :

Follow in the footsteps of the Rosetta Stone and discover how the scholar Jean-François Champollion managed to decipher the hieroglyphs.

With Egyptologist Amandine Marshall.

L’événement Conférence interactive Initiation aux hiéroglyphes Luzech a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Cahors Vallée du Lot

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