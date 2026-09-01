Conférence interactive Initiation aux hiéroglyphes Luzech
samedi 12 septembre 2026 · Luzech
Informations pratiques
Luzech
Conférence interactive Initiation aux hiéroglyphes
152 Grande Rue de la Ville Luzech Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Sur les traces de la Pierre de Rosette, découvrez comment le savant Jean-François Champollion est parvenu à déchiffrer les hiéroglyphes.
Avec l'égyptologue Amandine Marshall.
Sur les traces de la Pierre de Rosette, découvrez comment le savant Jean-François Champollion est parvenu à déchiffrer les hiéroglyphes.
Avec l'égyptologue Amandine Marshall.
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152 Grande Rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 58 47 lirealuzech@gmail.com
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English :
Follow in the footsteps of the Rosetta Stone and discover how the scholar Jean-François Champollion managed to decipher the hieroglyphs.
With Egyptologist Amandine Marshall.
L’événement Conférence interactive Initiation aux hiéroglyphes Luzech a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Cahors Vallée du Lot
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