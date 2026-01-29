Brocante Vide-greniers Gargilesse-Dampierre
Brocante Vide-greniers Gargilesse-Dampierre dimanche 6 septembre 2026.
Dampierre Gargilesse-Dampierre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06
2026-09-06
Vide-greniers à Gargilesse à Dampierre.
Venez trouver votre bonheur !
De la vaisselle, des livres, de la décoration, des vêtements, de l’utile, de l’introuvable, l’indispensable, la perle rare, le coup de coeur… .
Dampierre Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94
English :
Garage sale in Gargilesse Les Girauds .
