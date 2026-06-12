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Brocante Vide-greniers Goumois

Brocante Vide-greniers Goumois dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Place Salle des Fêtes

Ville : 25470 Goumois

Département : Doubs

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Goumois

Brocante Vide-greniers

Place Salle des Fêtes Goumois Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:30:00
fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Brocante et vide-greniers au centre de Goumois. Venez chiner les bonnes affaires.   .

Place Salle des Fêtes Goumois 25470 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 84 78 39  Jeannemarietaillard@gmail.com

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English : Brocante Vide-greniers

L’événement Brocante Vide-greniers Goumois a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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