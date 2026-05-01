Brocante vide-greniers Marville
Brocante vide-greniers Marville dimanche 31 mai 2026.
Marville
Brocante vide-greniers
Marville Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Brocante dans le joli village renaissance de Marville.Tout public
0 .
Marville 55600 Meuse Grand Est +33 6 41 95 28 30 marville.comitedesfetes@outlook.fr
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English :
Flea market in the pretty Renaissance village of Marville.
L’événement Brocante vide-greniers Marville a été mis à jour le 2026-05-22 par ARDENNE-MEUSE
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