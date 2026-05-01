Marville

Brocante vide-greniers

Marville Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Brocante dans le joli village renaissance de Marville.Tout public

0 .

Marville 55600 Meuse Grand Est +33 6 41 95 28 30 marville.comitedesfetes@outlook.fr

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English :

Flea market in the pretty Renaissance village of Marville.

L’événement Brocante vide-greniers Marville a été mis à jour le 2026-05-22 par ARDENNE-MEUSE