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Brocante vide-greniers Marville

Brocante vide-greniers Marville dimanche 31 mai 2026.

Ville : 55600 Marville

Département : Meuse

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 0 Gratuit

Marville

Brocante vide-greniers

Marville Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Brocante dans le joli village renaissance de Marville.Tout public
0  .

Marville 55600 Meuse Grand Est +33 6 41 95 28 30  marville.comitedesfetes@outlook.fr

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English :

Flea market in the pretty Renaissance village of Marville.

L’événement Brocante vide-greniers Marville a été mis à jour le 2026-05-22 par ARDENNE-MEUSE

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