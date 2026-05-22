Marville ouvre ses caves aux vins Marville
Marville ouvre ses caves aux vins Marville samedi 20 juin 2026.
Marville
Marville ouvre ses caves aux vins
Marville Meuse
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Marville Terres Communes et les habitants de la cité renaissance meusienne vous ouvrent leurs magnifiques caves pour une expérience autour du vin unique.
Retrouvez plus d’une quinzaine de producteurs.
Régions viticoles représentées Alsace, Beaujolais, Bergerac, Bordeaux, Bourgogne, Cahors, Champagne, Corbières, Côtes du Rhône, Côtes de Toul, Jura, Languedoc, Loire, Meuse, Pineau des Charentes, Sancerre.
Petite restauration sur place.
L’accès à la manifestation est fixé à 6 € avec un verre.Adultes
6 .
Marville 55600 Meuse Grand Est +33 3 29 85 05 81
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English :
Marville Terres Communes and the inhabitants of the renaissance town of Meuse open their magnificent cellars to you for a unique wine experience.
More than a dozen producers will be on hand.
Wine regions represented: Alsace, Beaujolais, Bergerac, Bordeaux, Burgundy, Cahors, Champagne, Corbières, Côtes du Rhône, Côtes de Toul, Jura, Languedoc, Loire, Meuse, Pineau des Charentes, Sancerre.
Light refreshments on site.
Admission to the event is 6? with a glass.
L’événement Marville ouvre ses caves aux vins Marville a été mis à jour le 2026-05-22 par ARDENNE-MEUSE
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