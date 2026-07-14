Brocante vide-greniers Stenay
mardi 14 juillet 2026 · Stenay
Informations pratiques
Stenay
Brocante vide-greniers
Place de la République Stenay Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Lors de ce jour férié pour la fête nationale, le club de basket de Stenay organise un vide-greniers autour de la salle des fêtes. Les produits alimentaires et produits neufs sont non autorisés.
L’entrée est gratuite pour les visiteurs, les personnes souhaitant exposer peuvent disposer d’un emplacement pour la somme de 5euros.
Renseignements et inscriptions par téléphone après 18h en semaine et hors week-endTout public
0 .
Place de la République Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 6 83 20 69 78
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English :
On this national holiday, the Stenay basketball club is organizing a yard sale around the community hall. Food items and new goods are not permitted.
Admission is free for visitors; those wishing to set up a booth can reserve a space for 5 euros.
For information and registration, please call after 6 p.m. on weekdays (excluding weekends).
L’événement Brocante vide-greniers Stenay a été mis à jour le 2026-07-09 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE
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