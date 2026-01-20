Brocante vide-greniers Gymnase La Lionchère Tence

Brocante vide-greniers

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 04:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Grande brocante de printemps. Tarif exposants particuliers ou pro hors alimentaire 2€ le m linéaire en extérieur, 4€ le m linéaire en intérieur et 8€ la table de 2m20 en intérieur.

Dans le gymnase Culture GEEK !

.

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 47 04 81 perriergeoffroy@gmail.com

English :

Spring flea market. Prices for private or professional exhibitors (excluding food): 2? per linear m outdoors, 4? per linear m indoors and 8? per 2m20 table indoors.

In the gymnasium Culture GEEK!

