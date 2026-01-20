Brocante vide-greniers Gymnase La Lionchère Tence
Brocante vide-greniers Gymnase La Lionchère Tence dimanche 10 mai 2026.
Brocante vide-greniers
Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire
Début : 2026-05-10 04:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
2026-05-10
Grande brocante de printemps. Tarif exposants particuliers ou pro hors alimentaire 2€ le m linéaire en extérieur, 4€ le m linéaire en intérieur et 8€ la table de 2m20 en intérieur.
Dans le gymnase Culture GEEK !
+33 6 50 47 04 81 perriergeoffroy@gmail.com
English :
Spring flea market. Prices for private or professional exhibitors (excluding food): 2? per linear m outdoors, 4? per linear m indoors and 8? per 2m20 table indoors.
In the gymnasium Culture GEEK!
L’événement Brocante vide-greniers Tence a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon