Concours de pêche en rivière Rdv au plan d’eau de Bathelane Tence

Concours de pêche en rivière

Rdv au plan d’eau de Bathelane 1105 chemin de bathelane Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 08:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Concours de pêche aux appâts naturels sur le Lignon, de Bathelane au gouffre de Loulette.

.

Rdv au plan d’eau de Bathelane 1105 chemin de bathelane Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 33 40 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Natural bait fishing competition on the Lignon, from Bathelane to the Loulette chasm.

L’événement Concours de pêche en rivière Tence a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon