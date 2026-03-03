Concours de pêche en rivière Rdv au plan d’eau de Bathelane Tence
Concours de pêche en rivière Rdv au plan d’eau de Bathelane Tence samedi 9 mai 2026.
Début : 2026-05-09 08:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
2026-05-09
Concours de pêche aux appâts naturels sur le Lignon, de Bathelane au gouffre de Loulette.
Rdv au plan d’eau de Bathelane 1105 chemin de bathelane Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 33 40 11
English :
Natural bait fishing competition on the Lignon, from Bathelane to the Loulette chasm.
