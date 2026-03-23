Marché des créateurs

Château du Mazel Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Cette année, le Marché des Créateurs se déroulera à Tence sur le site du magnifique Château du Mazel. Les artisans vous préparent un beau rendez-vous de l’artisanat local.

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Château du Mazel Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 createliershl@gmail.com

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English :

This year, the Marché des Créateurs will take place in Tence on the site of the magnificent Château du Mazel. The artisans are preparing a wonderful showcase of local crafts.

L’événement Marché des créateurs Tence a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Haut-Lignon