Marché des créateurs Tence
Marché des créateurs Tence jeudi 14 mai 2026.
Marché des créateurs
Château du Mazel Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-15 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Cette année, le Marché des Créateurs se déroulera à Tence sur le site du magnifique Château du Mazel. Les artisans vous préparent un beau rendez-vous de l’artisanat local.
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Château du Mazel Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 createliershl@gmail.com
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English :
This year, the Marché des Créateurs will take place in Tence on the site of the magnificent Château du Mazel. The artisans are preparing a wonderful showcase of local crafts.
L’événement Marché des créateurs Tence a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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