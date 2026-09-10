AGENDA · Clamecy
Brocantes/vide-greniers avec les Brocs de Daniel Clamecy
dimanche 13 septembre 2026 · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Brocantes/vide-greniers avec les Brocs de Daniel
Place des Jeux Clamecy Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide grenier/brocante mensuelle. 2€ le mètre linéaire .
Place des Jeux Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 93 47 85
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English : Brocantes/vide-greniers avec les Brocs de Daniel
L’événement Brocantes/vide-greniers avec les Brocs de Daniel Clamecy a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Clamecy Haut Nivernais
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