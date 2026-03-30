Exposition de peinture Henk De Jong Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy
Exposition de peinture Henk De Jong Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy jeudi 10 septembre 2026.
Exposition de peinture Henk De Jong
Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 10:00:00
fin : 2026-09-22 18:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Exposition de peintures de l’artiste Henk De Jong .
Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr
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English : Exposition de peinture Henk De Jong
L’événement Exposition de peinture Henk De Jong Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais
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