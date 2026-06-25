Swimrun et courses à pieds Chemin de la Tambourinette Clamecy
dimanche 6 septembre 2026 · Chemin de la Tambourinette · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Swimrun et courses à pieds
Chemin de la Tambourinette Base de loisirs de la Tambourinette Clamecy Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:30:00
fin : 2026-09-06 14:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Swimrun & Courses à pieds 2ème édition. Deux courses enfant 1000 m (7-9 ans)et 2400 m (10-12 ans), un swimrun S sprint 9 km (3 boucles), un swimrun découverte 4 km (2 boucles), deux courses à pieds 5 km (2 boucles) et 10 km (3 boucles). Retrait des dossards entre 8h et 9h, 1er départ à 9h30 Buvette, petite restauration, animations & surprises sur place .
Chemin de la Tambourinette Base de loisirs de la Tambourinette Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 07 12 97 loic.pregermain@mairie-clamecy.fr
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English : Swimrun et courses à pieds
L’événement Swimrun et courses à pieds Clamecy a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Clamecy Haut Nivernais
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