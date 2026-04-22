Brocéliande Sport Nature Vide-grenier en plein air les belles rives Taupont
Brocéliande Sport Nature Vide-grenier en plein air les belles rives Taupont dimanche 17 mai 2026.
Taupont
Brocéliande Sport Nature Vide-grenier en plein air
les belles rives Base de loisirs lac au Duc Taupont Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Cette année encore, dans le cadre de Brocéliande Sport Nature, l’association Pat’Plo organise son vide-grenier en plein air, agrémenté d’animations sportives, ludiques et musicales, sur la base de loisirs de Taupont. Restauration sur place. .
les belles rives Base de loisirs lac au Duc Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 6 13 47 39 94
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English :
L’événement Brocéliande Sport Nature Vide-grenier en plein air Taupont a été mis à jour le 2026-04-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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