Brocéliande Sport Nature Trail du lac les belles rives Taupont
Brocéliande Sport Nature Trail du lac les belles rives Taupont samedi 16 mai 2026.
Brocéliande Sport Nature Trail du lac
les belles rives base de loisirs lac au Duc Taupont Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:30:00
fin : 2026-05-16 19:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Le Trail du Lac, une épreuve au cœur du territoire, devenue un incontournable du Festival Brocéliande Sport Nature !
Au programme, des courses adultes de 8, 14 et 25km, ainsi que des courses enfants de 1, 2 et 4km. En famille, challengez-vous également sur le relais parent-enfant !
Nouveauté 2026 une épreuve de 4x14km avec éliminations à la fin de chaque boucle. Amateurs ou confirmés, les sentiers du Trail du Lac n’attendent que vous !
Ce trail fait partie du Challenge des Trails, un classement de 6 épreuves organisées à travers le territoire !
Et toute la journée, profitez du Festival Brocéliande Sport Nature où de multiples animations vous permettent de vous initiez et de participer à la fête. .
les belles rives base de loisirs lac au Duc Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Brocéliande Sport Nature Trail du lac Taupont a été mis à jour le 2026-02-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande