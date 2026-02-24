Brocéliande Sport Nature Trail du lac les belles rives Taupont

Brocéliande Sport Nature Trail du lac

les belles rives base de loisirs lac au Duc Taupont Morbihan

Début : 2026-05-16 10:30:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

2026-05-16

Le Trail du Lac, une épreuve au cœur du territoire, devenue un incontournable du Festival Brocéliande Sport Nature !

Au programme, des courses adultes de 8, 14 et 25km, ainsi que des courses enfants de 1, 2 et 4km. En famille, challengez-vous également sur le relais parent-enfant !

Nouveauté 2026 une épreuve de 4x14km avec éliminations à la fin de chaque boucle. Amateurs ou confirmés, les sentiers du Trail du Lac n’attendent que vous !

Ce trail fait partie du Challenge des Trails, un classement de 6 épreuves organisées à travers le territoire !

Et toute la journée, profitez du Festival Brocéliande Sport Nature où de multiples animations vous permettent de vous initiez et de participer à la fête. .

les belles rives base de loisirs lac au Duc Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 10

