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Fête du mouton La Ferme des vivants Taupont

Fête du mouton La Ferme des vivants Taupont dimanche 24 mai 2026.

Lieu : La Ferme des vivants

Adresse : 16 La Ville Desnachez

Ville : 56800 Taupont

Département : Morbihan

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Taupont

Fête du mouton

La Ferme des vivants 16 La Ville Desnachez Taupont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :
2026-05-24

L’association Les Pot’iront vous invite à La Fête du Mouton ! Au programme de cette journée
– 10h30 tonte de moutons et démonstration de tissage
– 12h-14h repas (uniquement sur réservation, en vente à La Korrigane)
– 14h tonte de moutons
– 14h-16h atelier feutrage
– 16h tonte de moutons
– 17h concert Les Canadiennes
Et tout au long de la journée jeux, repas des animaux, buvette et restauration sur place (crêpes,…). De 10h à 19h.
Entrée à prix libre et conscient. Attention, pas de paiement par CB sur le site.   .

La Ferme des vivants 16 La Ville Desnachez Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 6 86 33 07 26 

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English :

L’événement Fête du mouton Taupont a été mis à jour le 2026-04-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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