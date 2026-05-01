Fête du mouton La Ferme des vivants Taupont
Fête du mouton La Ferme des vivants Taupont dimanche 24 mai 2026.
Taupont
Fête du mouton
La Ferme des vivants 16 La Ville Desnachez Taupont Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
L’association Les Pot’iront vous invite à La Fête du Mouton ! Au programme de cette journée
– 10h30 tonte de moutons et démonstration de tissage
– 12h-14h repas (uniquement sur réservation, en vente à La Korrigane)
– 14h tonte de moutons
– 14h-16h atelier feutrage
– 16h tonte de moutons
– 17h concert Les Canadiennes
Et tout au long de la journée jeux, repas des animaux, buvette et restauration sur place (crêpes,…). De 10h à 19h.
Entrée à prix libre et conscient. Attention, pas de paiement par CB sur le site. .
La Ferme des vivants 16 La Ville Desnachez Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 6 86 33 07 26
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English :
L’événement Fête du mouton Taupont a été mis à jour le 2026-04-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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