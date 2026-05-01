Fête du mouton La Ferme des vivants Taupont

Taupont

Fête du mouton

La Ferme des vivants 16 La Ville Desnachez Taupont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

L’association Les Pot’iront vous invite à La Fête du Mouton ! Au programme de cette journée

– 10h30 tonte de moutons et démonstration de tissage

– 12h-14h repas (uniquement sur réservation, en vente à La Korrigane)

– 14h tonte de moutons

– 14h-16h atelier feutrage

– 16h tonte de moutons

– 17h concert Les Canadiennes

Et tout au long de la journée jeux, repas des animaux, buvette et restauration sur place (crêpes,…). De 10h à 19h.

Entrée à prix libre et conscient. Attention, pas de paiement par CB sur le site. .

La Ferme des vivants 16 La Ville Desnachez Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 6 86 33 07 26

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English :

L’événement Fête du mouton Taupont a été mis à jour le 2026-04-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande