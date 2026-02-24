Brocéliande Sport Nature Journée grand public les belles rives Taupont

Brocéliande Sport Nature Journée grand public

Taupont Morbihan

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

2026-05-16

Le temps d’une journée, le sport et l’environnement se réunissent pour former une fête unique animée par le dynamisme des associations avec pour objectif s’amuser, découvrir, tester et promouvoir la diversité des loisirs qui nous unissent. Petits ou grands, seuls ou à plusieurs, venez profiter des multiples animations et initiations proposées aux abords du Lac au Duc entre ciel, eau et terre ! On se réunit pour le plaisir ou la compétition… Bref, on fait le plein d’énergie et de bonnes ondes en ce début de festival !

Au programme, plus de 30 activités jeux géants, escalade, trampoline aérien, golf, tir à l’arc, baseball, échiquier géant, maquillage, pêche, jeux buissonniers, segway, beach tennis, beachminton, beach rugby, beach soccer, sandball, roller et skateboard, course d’orientation, judo, aïkido, yoga, activités nautiques, village au naturel et bien d’autres.

Des baptêmes d’ULM, de planeurs, de bouée tractée et de plongée (gratuit) sont aussi proposées sur réservation uniquement auprès de chaque stucture.

Des navettes gratuites sont à disposition pour vous rendre sur le site au départ de la place de la gare à Ploërmel et du complexe sportif de Taupont. .

+33 2 97 74 05 10

