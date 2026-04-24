Broderie & papotage, Salle Quintin Loucher, Bordeaux
Broderie & papotage, Salle Quintin Loucher, Bordeaux jeudi 21 mai 2026.
Broderie & papotage Jeudi 21 mai, 16h00 Salle Quintin Loucher Gironde
Entrée sur inscription et payante : tarif de 15€ par personne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T16:00:00+02:00 – 2026-05-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T16:00:00+02:00 – 2026-05-21T18:00:00+02:00
Par : A la Mexicaine
Venez broder et partager un moment convivial entre fils et discussions en « fragnol » (espagnol et français). Initiation aux points de broderie de base. Ouvert à tous, matériel fourni.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).
Salle Quintin Loucher 96 rue de la Béchade Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « alamexicaine@gmail.com »}]
Initiation à la broderie et moment convivial. Broderie Mexique
A la Mexicaine
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