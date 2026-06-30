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Brothers in Band – The Very Best of Dire Straits LA CIGALE Paris
jeudi 21 janvier 2027 · LA CIGALE · Paris
Informations pratiques
Brothers in Band – The Very Best of Dire Straits LA CIGALE Paris Jeudi 21 janvier 2027, 20h30
bROTHERS in bAND, le tribute qui enflamme les scènes et fait revivre Dire Straits avec une fidélité saisissante. Un hommage puissant, élégant et intensément live.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-21T20:30:00.000+01:00
Fin : 2027-01-21T22:30:00.000+01:00
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LA CIGALE 120 Boulevard Marguerite de Rochechouart, 75018 Paris Paris
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