Brothers in Band – The Very Best of Dire Straits, LA CIGALE, Paris

Informations pratiques

Brothers in Band – The Very Best of Dire Straits Jeudi 21 janvier 2027, 20h30 LA CIGALE Paris

TARIFS : Carré Or : 95 € – Cat. 1 : 65 € – Cat.2 : 45 € – VR : 25 €

Tarifs < 25 ans Carré Or : 47.50 € - Cat. 1 : 32.50 € - Cat. 2 : 22.50 € Infos, groupes et CE : Haracom : 03.21.26.52.94 Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2027-01-21T20:30:00+01:00 – 2027-01-21T22:30:00+01:00 Fin : 2027-01-21T20:30:00+01:00 - 2027-01-21T22:30:00+01:00

Il est des groupes dont le son suffit à réveiller tout un imaginaire. Une guitare immédiatement reconnaissable, une élégance sans effet, une tension subtile, et cette manière unique de faire naître l’émotion.

Avec BROTHERS IN BAND – The Very Best of Dire Straits, Le Concert Extraordinaire propose un spectacle salué pour sa fidélité musicale, sa précision scénique et sa capacité à faire revivre l’univers de DIRE STRAITS avec une justesse remarquable.

BROTHERS IN BAND poursuit en France sa tournée internationale avec un concert qui s’est imposé comme l’un des hommages les plus reconnus consacrés au groupe mythique de Mark Knopfler.

Pensé comme une traversée des grandes périodes de Dire Straits, le spectacle redonne vie à l’un des répertoires les plus marquants de l’histoire du Rock. Chaque époque, chaque couleur, chaque nuance retrouve ici sa place, dans le respect des arrangements, de l’esthétique sonore et de l’identité musicale qui ont fait le succès mondial du groupe.

« Sultans of Swing », « Money for Nothing », « Romeo and Juliet », « Brothers in Arms »… Autant de titres incontournables qui retrouvent sur scène leur force, leur élégance et leur puissance évocatrice. Le timbre de voix, le toucher de guitare, l’expressivité du jeu et la finesse des arrangements donnent à ces chansons devenues mythiques une résonance saisissante, au plus près de l’esprit de Dire Straits.

Produit en France par Le Concert Extraordinaire, BROTHERS IN BAND – The Very Best of Dire Straits offre une immersion musicale rare, entre virtuosité instrumentale, émotion mélodique et précision sonore.

Un grand hommage à Dire Straits, fidèle, habité et intensément live.

Site internet : https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/brother-in-band-concert

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LA CIGALE 120 Boulevard Marguerite de Rochechouart, 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/brothers-in-band-billet/idmanif/664452/idtier/28239479 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fnacspectacles.com/artist/brothers-in-band/brothers-in-band-dire-straits-brothers-in-arms-tour-4188266/ »}] [{« link »: « https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/brother-in-band-concert »}, {« link »: « https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 4,329 Followers, 186 Following, 99 Posts – See Instagram photos and videos from Le Concert Extraordinaire (@leconcertextraordinaire) », « type »: « rich », « title »: « Le Concert Extraordinaire (@leconcertextraordinaire) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.75761-19/495646984_17844840204474207_1289269453743775456_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=104&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=AvwUqvIXJRwQ7kNvwFeufhG&_nc_oc=Adp7lHvP7H6HBwFp51X_C8-S24-Vfg27bXynZ3eEknofHOPyFw6ZORcncHF259NSopw&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_gid=NpuS0dul63343zAV27lC7A&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af-MKmqAQ9ZWnIyBFUTJKF4bS-0mLhDOMWpICn3Xqa5RMA&oe=6A2DF46B », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/leconcertextraordinaire/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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bROTHERS in bAND, le tribute qui enflamme les scènes et fait revivre Dire Straits avec une fidélité saisissante. Un hommage puissant, élégant et intensément live. concert rock

Richard Walter Productions