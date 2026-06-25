Bruckner / Walton Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement jeudi 17 décembre 2026.

Lyon 3e Arrondissement

Bruckner / Walton

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 18:00:00

fin : 2026-12-19 20:00:00

Date(s) :

2026-12-17 2026-12-19

Après ses postes de directeur musical à l’Opéra de Paris puis à celui de Vienne, Philippe Jordan se consacre désormais au répertoire symphonique. Ce chef d’exception aborde la plus parfaite, peut-être, des symphonies de Bruckner.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English : Bruckner / Walton

After serving as music director at the Paris Opera and then at the Vienna State Opera, Philippe Jordan is now devoting himself to the symphonic repertoire. This exceptional conductor takes on what is perhaps Bruckner’s most perfect symphony.

L’événement Bruckner / Walton Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme