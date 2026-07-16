Brumes de chaleur / Couleur, Stimultania, Strasbourg

Informations pratiques

Brumes de chaleur / Couleur 22 janvier – 1 mai 2027 Stimultania Collectivité européenne d’Alsace

Entrée libre et gratuite du mercredi au samedi, de 14h à 18h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-22T18:00:00+01:00 – 2027-01-22T21:00:00+01:00

Fin : 2027-05-01T14:00:00+02:00 – 2027-05-01T18:30:00+02:00

La vision des couleurs dépend de la capacité d’un être vivant à percevoir la lumière que renvoie un objet. C’est pourquoi un être humain, un dalmatien, un rouge-gorge ou un papillon ne verront pas les couleurs de la même manière, leurs organes de vision n’ayant pas les mêmes dispositions. Avec l’apparition des premiers procédés de photographie polychrome, la question de l’enregistrement des couleurs se pose, mais aussi la façon dont celles-ci sont restituées sur un support physique. À propos de la plaque autochrome, commercialisée par les frères Auguste et Louis Lumière en 1907, le photographe Edward Steichen écrit, enthousiaste, qu’il s’agit du « plus beau procédé que la photographie nous ait jamais donné pour traduire la nature ». La référence que Steichen fait ici à la traduction est importante car elle souligne que la couleur n’est pas une donnée constante. Les couleurs sont changeantes, sujettes à interprétation, en raison de la perception que l’on en a.

Les artistes présentés dans cette exposition font de la couleur un outil essentiel pour leurs créations. Par des jeux de transparence, l’usage de filtres et de miroirs, ou des expérimentations de matières et de textures, ils établissent dans leurs oeuvres des allers et retours constants entre masse et couleur, entre profondeur et planéité.

Dans l’espace indécis qui sépare abstraction et figuration, à cheval entre deux et trois dimensions, ils trompent les mécanismes de perception du regard pour mieux amplifier les qualités expressives de la couleur.

Avec les oeuvres d’Anaïs Boileau, Philip Maisel, Koyama Taisuke, Laureline Galliot.

Stimultania 33 rue Kageneck Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0388236311 https://stimultania.org https://www.instagram.com/stimultania/;https://www.facebook.com/StimultaniaPhotographie/;https://www.youtube.com/@StimultaniaStrasbourg;https://www.linkedin.com/company/stimultania/ Depuis 1987, Stimultania Pôle de photographie est au carrefour des interrogations de ce monde. Stimultania défend une photographie en prise avec l’Homme, une photographie debout, investie, sans distance frileuse, vive et écorchée. Son objectif : faire découvrir – dans les meilleures conditions – des œuvres photographiques et donner au regardeur la possibilité de vivre des expériences individuelles et collectives, d’exprimer des critiques. Stimultania travaille dans le champ de l’éducation à et par l’image photographique en développant notamment un outil pédagogique innovant, LES MOTS DU CLIC.

Lieu unique pour ne pas dire mythique, le premier établissement de Stimultania, fondé en 1987 à Strasbourg, est un lieu d’exposition et un pôle de ressource. C’est aussi un espace de rencontre, de liberté et parfois de résistance. Le second établissement, ouvert en 2014 à Givors, est dédié à l’accompagnement des résidences d’artistes et à la production d’œuvres collectives. Proche de la gare. Accessible en bus et tram.

La vision des couleurs dépend de la capacité d’un être vivant à percevoir la lumière que renvoie un objet. C’est pourquoi un être humain, un dalmatien, un rouge-gorge ou un papillon ne verront pas de…

Rainbow Variaitions, 2017 © Koyama Taisuke