Bergerac

Brunch à la Halle et Marché artisanal

Place Louis de la Bardonnie Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 14:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Les commerçants de la Halle (Fromager, poissonnier et l’îlot des Halles) vous donnent rendez-vous les dimanches de l’été du 12 juillet au 16 août

Rendez-vous à partir de 9h, pour passer un moment entre amis ou en famille ! Profitez également du Marché artisanal sur la place Louis de Labardonnie.

Concerts du dimanche à la Halle à 11h Marion & Philippe .

Place Louis de la Bardonnie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66

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English : Brunch à la Halle et Marché artisanal

L’événement Brunch à la Halle et Marché artisanal Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides