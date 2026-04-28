Brunch à la Halle et Marché artisanal Bergerac
Brunch à la Halle et Marché artisanal Bergerac dimanche 26 juillet 2026.
Bergerac
Brunch à la Halle et Marché artisanal
Place Louis de la Bardonnie Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 14:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Les commerçants de la Halle (Fromager, poissonnier et l’îlot des Halles) vous donnent rendez-vous les dimanches de l’été du 12 juillet au 16 août
Rendez-vous à partir de 9h, pour passer un moment entre amis ou en famille ! Profitez également du Marché artisanal sur la place Louis de Labardonnie.
Concerts du dimanche à la Halle à 11h Marion & Philippe .
Place Louis de la Bardonnie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66
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English : Brunch à la Halle et Marché artisanal
L’événement Brunch à la Halle et Marché artisanal Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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