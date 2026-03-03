BRUNCH ACCOUSTIQUE Montpellier

BRUNCH ACCOUSTIQUE

Rue Jules Ferry Montpellier Hérault

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Le Dimanche 15 Mars à 12h00 au French Kiss

Le French Kiss, situé dans le quartier de la gare, ouvre ses portes à un brunch placé sous le signe de la musicalité et des rencontres avec son tout nouvel événement Brunch Acoustique.

Une animation musicale où pour le plaisir des sens.

Lors de cette animation unique, vous aurez l’occasion de découvrir un artiste sélectionné en amont, pour le plaisir du public !

L’événement a déjà pris place une fois au mois de juillet et a été un franc succès, il y aura un brunch par mois dès à présent.

Les entrées au brunch accoustique sont dédiées aux clients qui participent au Brunch du French Kiss, les infos et réservations pour le brunch sont à prendre ici 04 11 93 20 21 .

English :

Sunday, March 15 at 12:00 pm at French Kiss

The French Kiss, located in the station district, is opening its doors to a musical and social brunch with its brand new event, Brunch Acoustique.

